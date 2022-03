DC Nuova, primo tavolo tecnico a Catania: Ruisi nominato responsabile per lo Sport

Primo tavolo tecnico sullo sport organizzato dalla DC Nuova a Catania. L’incontro, convocato da Giuseppe Giordano, responsabile regionale per lo Sport del partito, si è svolto questo pomeriggio a Palazzo Landolina. Erano presenti i rappresentanti della Sicilia Orientale (Catania, Enna, Messina, Siracusa e Ragusa). Massimo Ruisi è stato nominato responsabile cittadino allo Sport della DC Nuova, mentre Vincenzo Adornetto, coordinatore dello Sport per il territorio e i paesi delle Aci della provincia di Catania. “Dopo il tavolo tecnico a Palermo e rivolto alla Sicilia occidentale abbiamo deciso di convocarne uno a Catania con i rappresentanti della zona orientale perché vogliamo coinvolgere tutto il territorio della regione, condividendo problematiche e progetti - dichiara Giuseppe Giordano -. Lo sport promuove il senso di appartenenza e partecipazione,

è fonte di inclusione sociale ed è un importante strumento per l’integrazione, avendo anche ha un ruolo chiave come fonte di aggregazione. Attraverso il nostro quotidiano impegno – conclude Giordano - vogliamo far crescere tutto il movimento sportivo nella nostra Isola”.