"Insieme per l'Ucraina", riuscita l'iniziativa del PD a Ragusa

"Ha avuto un grande successo, domenica mattina a Ragusa, la raccolta di generi di prima necessità da donare al popolo ucraino, iniziativa promossa dal Partito Democratico regionale alla quale il circolo locale del partito ha aderito con entusiasmo. Nonostante le pessime condizioni climatiche, tantissime sono state le persone che si sono recate al centro di raccolta di Ragusa, contribuendo con le proprie donazioni, soprattutto medicinali, alla riuscita dell'iniziativa". Lo dichiara il segretario cittadino del Partito Democratico di Ragusa, Giuseppe Calabrese, che aggiunge: "Sono molto soddisfatto per come è andata e ringrazio la comunità ragusana che continua a dimostrare la propria generosità e di essere sempre solidale nei confronti di chiunque abbia bisogno".

"Il Partito Democratico, da parte sua - conclude - ancora una volta ha dato prova d'essere l'unica forza politica dell'arco costituzionale capace di mettere in moto meccanismi virtuosi di solidarietà per le emergenze, in questo caso nei confronti di un popolo che, dall'oggi al domani, si è trovato con una guerra in casa, invaso da un'altra Nazione senza ragioni plausibili e infischiandosene della diplomazia come strumento di risoluzione dei conflitti".