Giarre, al via “Jonia Jazz Festival": otto concerti in programma al Teatro Garibaldi

Sta per avere inizio una lunga stagione all'insegna del jazz, quella che l'Associazione culturale Musikante diretta dal musicista Antonio Petralia – noto batterista jazz e organizzatore di eventi come Ursino Jazz Festival, Battiati Jazz Festival, Gravina in jazz e Milo jazz & wine festival, solo per citarne alcuni – sta organizzando in più località dell'Isola.

Si tratta di una lunga e variegata programmazione che ospiterà sia talenti nostrani che nomi di caratura internazionale, per la felicità dei jazzisti più incalliti, ma non solo.

Si parte con il nuovissimo “Jonia Jazz Festival”, una stagione di otto concerti organizzato al Teatro Garibaldi di Giarre e suddivisa in due sessioni: una primaverile dal 25 marzo al 27 maggio, ed una autunnale che si svolgerà, dopo la pausa estiva, da settembre a dicembre. La Spring session dello Jonia Jazz Festival si concluderà venerdì 27 maggio con il quintetto della vocalist palermitana Simona Trentacoste. Artista eclettica, cantautrice, figlia d’arte cresciuta all’insegna della musica e dello spettacolo, Simona Trentacoste (nella foto) è oggi annoverata a ragione tra le “signore del jazz”. Ad accompagnarla sul palco un gruppo di straordinari musicisti: Carla Restivo al sax, Giovanni Conte al pianoforte, Fulvio Buccafusco al contrabbasso e Luca Trentacoste alla batteria.