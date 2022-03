Elezioni ad Aci Catena, 'Uniti per la Città' sostiene Giuseppe Aleo sindaco

La lista civica Uniti per la Città, coordinata da Luigi Lucchesi e Angelo Russo, sosterrà il candidato sindaco Giuseppe Aleo, che sabato scorso ha ufficializzato la propria discesa in campo alle prossime amministrative di Aci Catena. Luigi Lucchesi, 69 anni, medico di base, ha maturato diverse esperienze nel campo della Protezione civile. Eletto per due volte consigliere comunale, ha rivestito anche il ruolo di presidente del Consiglio comunale. Angelo Russo, 43 anni, docente, ha una lunga esperienza politica alle spalle. Confermato per tre volte consigliere comunale, ha ricoperto l’incarico di assessore. “In occasione delle prossime elezioni amministrative – dichiarano Lucchesi e Russo - la lista civica Uniti per la Città accoglie con favore la candidatura a sindaco di Giuseppe Aleo. Un sostegno espresso all’unanimità dai candidati che compongono la lista. La nostra città merita un progetto civico forte, serio, trasversale che parta dal basso e non sia calato dall'alto. Stiamo lavorando ad un programma a lungo termine che miri, in particolar modo, alle opportunità derivanti dal Pnrr, i fondi europei per la ripresa. Abbiamo individuato in Aleo – concludono - le caratteristiche giuste per affrontare queste tematiche”.