Lollobrigida a Siracusa per inaugurare la prima sede provinciale di Fratelli d'Italia

Fratelli d’Italia inaugura la sua prima sede provinciale di Siracusa nel Corso Gelone n. 68. L’appuntamento è per venerdì 25 Marzo alle ore 17,30, ad annunciarlo sono il coordinatore provinciale Peppe Napoli, il deputato regionale Rossana Cannata ed il Sindaco di Avola Luca Cannata. Saranno presenti al taglio del nastro il capogruppo di FDI alla Camera dei Deputati On. Francesco Lollobrigida, il vicepresidente della Camera dei Deputati On. Fabio Rampelli, l’Assessore regionale Manlio Messina, il coordinatore regionale Salvo Pogliese ed oltre a tutti gli amministratori ed ai dirigenti provinciali di Fratelli d’Italia.

Sarà occasione per parlare della crescita costante del partito, dei programmi, degli obiettivi e delle nuove sfide da affrontare per il Paese, per la nostra regione e per tutta la nostra provincia.