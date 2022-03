Armi e furto di energia elettrica, 2 persone denunciate a Catania

I Carabinieri della Stazione di Catania Piazza Dante, supportati dai colleghi del 12° Reggimento “Sicilia” e coadiuvati da personale specializzato dell’Enel, hanno denunciato una 31enne catanese per furto aggravato mentre un 20enne catanese è stato denunciato per detenzione illegale di armi ed anche segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti.

Nell’ambito di un servizio predisposto per il contrasto dell’illegalità diffusa i militari, tra le altre, hanno sottoposto a verifica l’impianto elettrico di un’abitazione di una donna abitante in via Oberdan che, mediante prove strumentali e visive, è risultato essere stato manomesso essendo stato direttamente collegato alla rete elettrica pubblica.

Nel corso del medesimo servizio un 20enne, sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di un coltello con lama di 15 centimetri ed una dose di marijuana. Lo stesso è stato quindi denunciato perché gravemente indiziato di detenzione illegale di armi, nonché segnalato alla competente Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti