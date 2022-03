Fdi in campagna elettorale a Floridia attacca il sindaco su Cultura e refezione

La vigilia delle amministrative del 12 giugno e le Regionali d'autunno svegliano l'opposizione a Floridia. Il Circolo di Fratelli d'Italia, senza mai fare nome e e cognome, attacca l'amministrazione Carianni sulla biblioteca e la Cultura. Un panegirico per chiedere le dimissioni dell'assessora alla Puvvlica Istruzione e Cultura, Paola Gozzo. In una noto di Fratelli d'Italia, non viene mai pronunciato il nome ed il cognome di Gozzo, candidata a sindaco di Solarino. Non mancano neppure le 'bordate' al Movimento 'Idea' del sindaco Marco Carianni, che nel corso di un'assemblea, si è già contato.

"Per quanto riguarda la biblioteca - scrive il Circolo di Fratelli d'Italia - da tempo non si provvede all’acquisto di nuove pubblicazioni, all’aggiornamento del catalogo, all’adeguamento del regolamento comunale in relazione alle nuove normative regionali vigenti in materia di beni librari e alla redazione di progetti che consentirebbero all’ente di recepire finanziamenti dedicati da parte del Ministero, dalla Regione e dalle fondazioni bancarie. Né il sindaco né l’assessore al ramo si sono prodigati alla nomina del comitato tecnico consultivo della biblioteca, organo di fondamentale importanza per la gestione delle sue attività, considerato anche il fatto che da oltre un decennio manca la figura del bibliotecario, supplita in modo egregio, sino al 2012, dal comitato di gestione. Arredi, strumentazioni e computer, facenti parte del patrimonio della biblioteca, sono stati trasferiti in altri uffici comunali, depauperando la funzionalità della struttura, punto di riferimento di giovani delle nostre scuole. Sul versante della galleria civica - attacca Fdi - che un tempo aveva sede al piano superiore di palazzo Raeli e che oggi trova una sistemazione inadeguata a piano terra di palazzo Casaccio, l’amministrazione non ha provveduto, sino ad oggi, alla redazione di un catalogo generale delle opere presenti, con la conseguente loro valorizzazione. Studenti, studiosi e comuni fruitori non trovano strumenti di lettura delle opere né una guida esperta, considerato anche il fatto che l’attuale direttore della galleria, autorevolissimo studioso d’arte, è costantemente impegnato in giro per il mondo. La galleria civica ha bisogno di un direttore in sede, non di un direttore virtuale. Per quanto riguarda la programmazione generale dell’assessorato, la comunità aspetta ancora di conoscere dall’amministrazione Carianni lo stato del progetto della “Buona Scuola”. I ritardi nella erogazione di servizi come la refezione scolastica, la realizzazione di eventi di alto profilo non episodici dimostrano che l’attuale assessore alla cultura e alla pubblica istruzione non è riuscita a programmare sino ad oggi un piano organico, coerente ed efficace di iniziative: le quali, oggi, sono affidate unicamente alla passione, alle capacità e all’impegno delle associazioni che operano sul territorio.

In questo frangente, l’assessore al ramo risulta essere impegnata in una competizione elettorale nel vicino comune di Solarino, in quanto candidata a sindaco. Questa “fame” di cariche pubbliche non si addice a un assessore che appartiene a una amministrazione che si autoproclama “nuova”, in rottura con le pratiche del passato, e che pubblicamente dichiara di voler incarnare una “IDEA” nuova del fare politica. L’amministrazione Carianni si sta rivelando una amministrazione “tappa buchi”, episodica nel suo fare, trionfalistica nel suo esibire". Il Circolo Fratelli d’Italia “Falcone e Borsellino” di Floridia, alla luce delle innumerevoli circostanze sin qui rilevate, chiede le dimissioni dell’attuale assessore alla cultura e alla pubblica istruzione della Giunta Carianni".