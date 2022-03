Ragusa, la Questura ricorda i 30 anni dalle stragi di Capaci e via D'Amelio

In occasione della ricorrenza del trentesimo anniversario delle stragi di Capaci e via D’Amelio, avvenute per mano mafiosa, dove persero la vita i giudici Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e Francesca Morvillo ed i poliziotti incaricati della loro tutela Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo, Vito Schifani, Agostino Catalano, Eddie Walter Cosina, Vincenzo Li Muli, Claudio Traina ed Emanuela Loi, nella giornata di domani, alle 11,30 presso il salone di rappresentanza del Vescovado, il Questore di Ragusa Giusy Agnello consegnerà al Vescovo di Ragusa, Giuseppe La Placa, delle bottigliette contenenti l’olio ottenuto dal raccolto degli ulivi piantumati nel luogo dove il 23 maggio 1992 avvenne l’attentato al magistrato antimafia Giovanni Falcone.

L’idea di raccogliere il frutto degli ulivi ad opera dell’associazione denominata “Quarto Savona 15” (sigla radio dell’auto del caposcorta Antonio Montinaro), animata dalla vedova del capo scorta, Tina Montinaro, per ricavarne dell’olio da donare alla Chiesa Siciliana - che ha accolto con entusiasmo la proposta – è partita dalla Questura di Palermo, in collaborazione con l’Associazione anzidetta, con l’intento di lanciare un messaggio di speranza per la terra siciliana che è stata bagnata dal sangue di tante vittime della violenza mafiosa.

Le ampolle d’olio, distribuite tramite le Questure Siciliane ai Vescovadi, nella giornata del Giovedì Santo, durante la Messa Crismale, saranno consacrate per utilizzare l’Olio consacrato da parte di tutte le diocesi della Sicilia nel corso dell’anno liturgico.

Un gesto di grande significato per la Sicilia ed i siciliani, come se il frutto nato dalla terra bagnata del sangue di martiri della giustizia possa assurgere a simbolo di redenzione, contemporaneamente diventando segno per tutti i siciliani dell’autenticità e profondità del sentimento religioso, che mai deve perdere di vista la radicalità del messaggio evangelico.

Anche la Questura di Ragusa vuole dare risalto all’evento e nella mattinata di domani diverse ampolle verranno consegnate al Vescovo di Ragusa, in una sobria cerimonia, che avrà luogo alla presenza delle autorità civili e militari, in un toccante momento di condivisione di impegno civile e religioso.