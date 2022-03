Un 63enne denunciato a Noto per abusivismo edilizio

Nella giornata di ieri, agenti del Commissariato di Noto, unitamente a personale della Polizia Municipale, hanno denunciato un uomo di 63 anni per il reato di abusivismo edilizio.

Lo scorso 18 marzo, i poliziotti, coadiuvati da personale della Polizia Municipale e dell’Ufficio Tecnico del Comune di Noto, hanno eseguito dei controlli in un cantiere edile, sito in contrada Falconara, al fine di verificare l’effettiva conformità e corrispondenza tra quanto concesso con il permesso di costruire e quanto realizzato nell’area di riferimento. Un fabbricato risultava in regola mentre nelle pertinenze del fabbricato veniva accertata la realizzazione di altri due manufatti non presenti nel permesso di costruire.