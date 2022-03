Tentata rapina nel 2021 a Pachino: finisce agli arresti domiciliari

Gli agenti del Commissariato di Pachino hanno eseguito un’ordinanza del G.I.P. di Siracusa che dispone, nei confronti di un giovane di 26 anni, la misura cautelare degli arresti domiciliari.

L’ordinanza di applicazione della misura cautelare giunge all’epilogo di un’articolata attività investigativa, condotta dagli investigatori del Commissariato di Pachino, che ha già portato all’esecuzione di un’altra ordinanza di carcerazione, emessa il 9 marzo scorso, nei confronti di un complice (così come già comunicato in data 10 marzo 2022).

Infatti, il 14 settembre 2021 si sono perpetrate nel territorio di Pachino due tentate rapine, commesse da due persone travisate, di cui uno armato di coltello.

Detti delitti, posti in essere dagli arrestati, venivano commessi rispettivamente presso un centro demolizione e un distributore di carburante.

Gli elementi di prova raccolti nel corso delle indagini evidenziano un quadro accusatorio di assoluta gravità indiziaria in ordine ai fatti contestati che si fondano sulle intense e complesse attività di indagine svolte dal Commissariato di P.S. di Pachino, che si sono avvalse anche del tracciamento degli spostamenti degli indagati attraverso le telecamere delle zone in cui sono stati commesse le rapine