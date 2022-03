Carica una Vespa d'epoca su un furgone, scoperto e denunciato ad Adrano

Personale del Commissariato di Adrano, ha denunciato in stato di libertà, un uomo di cinquantuno anni, pluripregiudicato, per aver effettuato un furto in un’abitazione sita in un’ area rurale di Adrano denominata “Le Vigne”, dove insistono numerose ville e case rurali, utilizzate dai residenti soprattutto nel periodo estivo.

Qualche mese fa, nella tarda serata, giungeva presso la linea di emergenza “N.U.E” una segnalazione di un probabile furto in atto nella suindicata contrada, una zona particolarmente vulnerabile durante la stagione fredda giacché abitata solo stagionalmente.

Personale delle Volanti del Commissariato interveniva celermente, riuscendo a mettere in fuga i malfattori e a recuperare sia il mezzo utilizzato per commettere il reato, un furgone, sia la refurtiva sullo stesso già caricata, tra cui una pregevole Vespa Piaggio d’epoca.

A seguito di accurati e accertamenti, i poliziotti riuscivano a risalire al proprietario del mezzo, e successivamente anche a chi ne aveva la materiale disponibilità in occasione del crimine, un soggetto noto alle forze dell’ordine per la consumazione di reati contro il patrimonio dalle analoghe modalità che è stato nuovamente indagato.