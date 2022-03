Chi finanzia i casinò fisici e come vengono finanziati quelli online?

Normalmente quando si pensa ai casinò si pensa principalmente ai molti soldi che vengono investiti ma anche ai soldi che si possono vincere. Una domanda che sorge spontanea a chiunque utilizzi i casinò sia fisici che online è la seguente: Chi finanzia questi casinò? Sicuramente per le imprese di intrattenimento presenti sulla scena mondiale ci sono diverse opzioni e diverse licenze che si possono utilizzare. Parlando dell’italia, questo settore è uno dei più redditizi presenti in Italia. Nel 2011 l’Italia si è piazzata al primo posto come paese europeo con il più grande giro di soldi legati al gioco d’azzardo. Tutti questi giri di soldi provengono prevalentemente da tutti i diversi metodi di pagamento che possono essere utilizzati su queste piattaforme. Uno dei più semplici è quello dei Casinò Paypal perché permette un passaggio rapido di denaro. In Italia, sono presenti tantissimi giocatori infatti circa 15 milioni sono dei veri e propri giocatori accaniti. Questo dato è molto alto siccome riguarda circa il 25% della popolazione italiana.

Quanto costa aprire un casinò online?

Aprire un casinò online costa molti soldi e ha bisogno di un iter abbastanza dispendioso. Prima di tutto bisogna essere a disposizione di un sito web. Solitamente è possibile chiedere la concessione di determinati giochi alle compagnie di software oppure bisogna ottenere una licenza italiana. Infatti per poter operare in Italia è necessario una licenza chiamata AAMS. Attualmente questa licenza è l’unica ad essere riconosciuta sul territorio italiano e che è considerata legale per adoperare in ambito gambling. L’iter burocratico da fare per aprire un casinò online è principalmente legato a un bando pubblico. Infatti bisognerà compilare un modulo online e presentarlo alla polizia di Stato. Poi bisognerà aprire una partita Iva, iscriversi al registro delle imprese e fare una certificazione di inizio attività. Normalmente i costi iniziali da sostenere per aprire un casinò online sono in primo luogo la licenza. La licenza in questo caso può essere difficile da ottenere e può costare una cifra fino a 100 mila euro. Altri costi da aggiungere all’investimento iniziale sono i costi legati ai software, ai giochi e anche a tutte le pubblicità per posizionarsi sul web. Creare un sito web ha un costo importante e anche tutti i sistemi di archiviazione. Normalmente i costi dei casinò online sono molto più contenuti rispetto ai casinò fisici perché non bisogna pagare un canone di affitto, le bollette per la luce e il gas i costi di gestione del locale e non bisogna pagare lo stipendio a tutto il personale presente all’interno del casinò. Un aspetto diverso invece si ha per i casinò online in franchising perché permettono di togliere molti costi legati all’apertura di un casinò. L’investimento che serve per aprire un franchising online è circa di 7 mila euro. Questo diminuisce nettamente i costi relativi all’apertura perché viene offerta una consulenza e perché viene dato il supporto necessario a chi decide di aprirlo.

Senza licenza AAMS è possibile aprire un casinò online?