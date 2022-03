Favara, con l'auto si schianta contro un camion: muore ragazzo di 20 anni

Un ventenne di Favara, Antonio Restivo, ha perso la vita in un incidente stradale verificatosi nel primo pomeriggio nei pressi dello stadio comunale Bruccoleri. Il giovane era alla guida di una Fiat Punto che, per cause da accertare si è scontrata con un camion parcheggiato ai bordi della carreggiata. Per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. Sul posto è stato fatto atterrare anche un elisoccorso ma ogni tentativo di salvare il giovane è stato vano. Sono intervenuti, oltre ai carabinieri della Tenenza e al personale medico del 118, anche una squadra di vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento.