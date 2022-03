Università a Ragusa, Gioventù Nazionale e FdI: quali novità sul corso di laurea a indirizzo economico?

“A seguito di un incontro tra l’Amministrazione comunale di Ragusa e i vertici dell’Università di Catania lo scorso novembre, i cittadini di Ragusa hanno appreso che l’ateneo è disponibile all’attivazione di un nuovo corso di laurea triennale a indirizzo economico nelle strutture del Consorzio Universitario di Ragusa, già per l’anno accademico 2022/23, ma a distanza di quattro mesi non se n’è saputo più nulla. Al primo cittadino chiediamo di avere aggiornamenti su questa importante opportunità per i giovani ragusani”. Lo dichiarano Simone Diquattro ed Enzo Bonomo, rispettivamente portavoce cittadino di Gioventù Nazionale e responsabile del dipartimento Scuola e Cultura del circolo di Ragusa di Fratelli d’Italia.

“Nel recente passato ho ricoperto il ruolo di rappresentante eletto degli studenti universitari - dice Diquattro - e sono stato molto contento di apprendere che gli organi collegiali dell’Ateneo avessero intenzione di investire ancora sulla nostra città. Si è trattata, senza dubbio, di una buona notizia. Tuttavia, a pochi mesi dall’inizio del nuovo anno accademico, non si sa ancora nulla sull’attivazione del nuovo corso di laurea e, per questo, ci chiediamo quale sia lo stato delle cose, soprattutto relativamente a servizi, infrastrutture, residenze studentesche, locali didattici in cui dovrebbero tenersi le lezioni. Il tempo stringe e se Ragusa vuole avere questa opportunità è necessario che il Comune e il Consorzio esercitino il proprio ruolo per accelerare il processo di istituzione del nuovo corso di Laurea".