Ferrovia storica Noto-Pachino, incontro tra Ficara (M5S) e il sindaco Figura

Ferrovia storica Noto-Pachino, il vicepresidente della commissione Trasporti della Camera Paolo Ficara (M5s) ha incontrato il sindaco di Noto, Corrado Figura. A Palazzo Ducezio, sede del Municipio netino, si è discusso in particolare delle procedure per gli sgomberi da effettuare lungo un tratto che interessa Lido di Noto, negli anni occupato da costruzioni abusive. "E’ chiaro che i luoghi devono essere portati alle condizioni originarie prima possibile, per non compromettere l'importante opera finanziata con 40 milioni di euro del Pnrr. Con il sindaco Figura c'è sintonia e volontà di concretizzare questo investimento, per un'opera di cui beneficerà l'economia turistica del territorio", ha detto al termine il parlamentare Paolo Ficara. "Con il sindaco di Noto ci siamo confrontati sulle nuove ordinanze di sgombero, che raccolgono le indicazioni dell'avvocatura. In questo modo, si dovrebbero evitare ricorsi e ritardi che potrebbero allungare i tempi di realizzazione dell'opera e mettere a rischio lo stesso investimento, da completare e rendicontare entro il 2026. Oggetto dell’incontro anche il contributo del Comune di Noto nella definizione del tracciato di competenza della Ciclovia della Magna Grecia che, insieme al recupero della ferrovia storica, "rappresenta un altro grosso investimento in chiave turistica nella nostra provincia".