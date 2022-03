Scicli, a Palazzo Spadaro sabato 26 convegno medico sulle malattie rare

Organizzato dall'Associazione "Sicily Founders" con il supporto del Comune, dell'Avo, della Casa delle donne e del Lions, si svolgerà sabato a Palazzo Spadaro, a Scicli, un convegno medico sulle "Mutazioni Fondatrici in Sicilia". Si parlerà di malattie rare con il focus su casi clinici in Sicilia. Tra i relatori, Vincenzo Salpietro, ricercatore pediatra presso l’UOC di Neurologia Pediatrica e Malattie Muscolari del Gaslini e dell’Università di Genova. Il convegno, che inizierà alle 15 sarà l'occasione per presentare l'Associazione Sicily Founders. Ad illustrarne le finalità saranno la presidente Sonia Arrabito, la vicepresidente Loredana Di Raimondo, e la segretaria Paola Tascone.