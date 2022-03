Rosolini, Gerratana lascia il Consiglio: "Farò la mamma a tempo pieno"

Lascia il consiglio comunale di Rosolini per fare la mamma a tempo pieno. Dopo quasi 4 anni, Lorena Gerratana dice addio all'aula di palazzo di città che in passato l'ha visto anche nel ruolo di vice presidente del consiglio comunale. Stasera per l'esponente di 'Insieme per Rosolini' sarà la sua ultima adunanza. Gerratana ha scritto una commovente lettera al sindaco Giovanni Spadola, ribadendo che anche dall'esterno, sarà sempre sua sostenitrice. Scrive la consigliera.

"Mi dimetto a malincuore. Il mio dovere di mamma e di moglie mi porta a fare un passo indietro, pur restando coerente alle mie idee ed al Movimento che mi ha eletto ‘Insieme per Rosolini’ a cui auguro grandi fortune ed ulteriori successi. È una scelta dura ma pensata - scrive Lorena Gerratana - La mia famiglia, la mia salute e le mie figlie che presto diventeranno cinque, sono al di sopra di ogni cosa. Qualsiasi donna responsabile avrebbe fatto una scelta di mamma, così come la mia. Ho scelto di rinunciare anche alla mia amata attività pur di essere presente in tutto. Voglio ringraziare tutti i cittadini che hanno riposto in me la loro fiducia dandomi il loro consenso, e sempre a loro chiedo scusa per non poter portare a termine il mandato. Nella mia vita, in qualsiasi cosa ho sempre dato il massimo. Adesso mi sentirei una consigliera a part time e questo non è rispettoso nei confronti di una città che ha bisogno di risollevarsi in tempi rapidi.

Proprio per non deludere le vostre aspettative preferisco fare un passo indietro e quindi mi dimetto da consigliera comunale - aggiunge la consigliera - Ho fatto parte di un'amministrazione pulita, corretta e generosa, siamo gli amministratori del fare... Abbiamo un sindaco speciale che sono certa capirà la mia scelta molto sofferta, ma la mia nuova gravidanza e la mia famiglia hanno bisogno di una madre a tempo pieno. La passione per la politica, garantisco, non finirà mai, ma adesso dovrò staccare la spina per cause di forza maggiore. A prendere il mio posto, sarà un’amica e collega, la consigliera Luigia Di Stefano, prima dei non eletti nel Movimento ‘Insieme per Rosolini’. E’ tenace e determinata, così come credo, lo sono stata anch’io in tre anni di consiliatura.

Stasera è l’occasione per ringraziare in particolare modo il mio gruppo ‘Insieme per Rosolini’, il leader Peppe Agricola, i consiglieri e tutta la base. In un anno siamo riusciti a costruire un partito che ha contribuito alla vittoria elettorale. E non è cosa di poco conto. Ringrazio tutti i dipendenti comunali, i responsabili dei settori, tutte persone splendide gentilissime e molto disponibili e preparati nel loro lavoro... Dentro quel comune ad oggi ho trovato una famiglia, degli amici e tanto affetto! Verrò sempre a trovarvi e per qualunque cosa io sarò sempre a disposizione della comunità anche dietro le quinte... Saluto tutti i miei colleghi consiglieri e gli assessori e auguro loro un proficuo lavoro! Un forte abbraccio a tutti..."