Arbitro aggredito a Cassibile, Daspo del Questore di Siracusa a due giocatori

Nel corso di un incontro di calcio disputatosi il mese scorso nell’impianto sportivo di Cassibile, due giocatori aggredivano l’arbitro con calci e pugni accusandolo di aver commesso degli errori arbitrari.

La vittima dell’aggressione riusciva a rifugiarsi all’interno degli spogliatoi, lasciando l’impianto sportivo solo grazie all’intervento delle forze dell’ordine intervenute che lo scortavano fuori.

A seguito di tali fatti, il Questore di Siracusa ha emesso nei confronti dei due giocatori il provvedimento di divieto di accesso per tre anni ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive poiché gli stessi hanno avuto una condotta violenta tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica e da creare turbativa per l’ordine pubblico.