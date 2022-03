Nella giornata di ieri, agenti del Commissariato di Pachino hanno denunciato per truffa un uomo di 40 anni, già noto alle forze di polizia per aver commesso reati contro il patrimonio,

Lo stesso, con un falso annuncio pubblicitario, induceva in errore la vittima facendosi consegnare 500 euro a titolo di acconto di un tavolo da biliardo mai consegnato.