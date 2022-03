Nella giornata di ieri, agenti del Commissariato di Priolo Gargallo hanno arrestato, un uomo di 47 anni, destinatario di mandato di arresto Europeo emesso in data 21.03.2022 dall'autorità Francese per i reati di truffa, associazione per delinquere e traffico illecito di sostanze ormonali ed altri promotori della crescita.

Lo stesso, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato nella Casa Circondariale di Cavadonna.