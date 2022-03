Mondiali 2022, azzurri arrivati a Palermo: domani in campo contro la Macedonia

Azzurri a Palermo. La Nazionale di Roberto Mancini ha lasciato questa mattina il ritiro di Coverciano e si è trasferita nel capoluogo siciliano. Domani, in un Renzo Barbera che si presenterà con il tutto esaurito, i campioni d'Europa affronteranno la Macedonia nella semifinale playoff valida per la qualificazione al Mondiale del 2022 (eventuale finale contro la vincente di Portogallo-Turchia). Nel pomeriggio gli azzurri sosterranno una seduta di allenamento sul terreno di gioco del Barbera (ore 18) che sarà preceduta, alle 17.30, dalla conferenza stampa della vigilia del commissario tecnico, Roberto Mancini, e del capitano Giorgio Chiellini.

Intanto in un comunicato stampa la Figc "invita tutti i tifosi che si recheranno allo stadio a rispettare le modalità di accesso all'impianto suggerite in fase di acquisto dei biglietti. Al fine di evitare assembramenti e code ai tornelli, sono state programmate le seguenti fasce orarie di accesso ai diversi settori dello stadio:

- Tribuna Coperta e Tribuna Laterale 18:00 / 18:30 - Curva Nord 18:30 / 19:00 - Curva Sud 19:00 / 19:30 - Gradinata 19:30 / 20:00.

La Federcalcio inoltre invita "i possessori di biglietto ad attenersi alle indicazioni sopra riportate ricordando che, per accedere allo stadio, sarà necessario esibire il Green Pass Rafforzato e un documento di identità in corso di validità e indossare una mascherina di tipo FFP2".