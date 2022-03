Ucraina, Mariupol assediata: Kiev chiede armi all'Europa

Kiev chiede all'Occidente di inviare all'Ucraina "armi offensive" come "mezzo di deterrenza" contro Mosca. E' l'appello lanciato da Andriy Yermak, capo di gabinetto del presidente ucraino Zelensky, alla vigilia del vertice straordinario dei leader della Nato a Bruxelles in cui Zelensky parlerà in videoconferenza.

"Le nostre forze armate e i nostri cittadini resistono con un coraggio sovrumano, ma non possiamo vincere una guerra senza armi offensive, senza missili a medio raggio, che possono essere un mezzo di deterrenza", ha affermato Yermak in un video su Telegram, citando anche sistemi di difesa aerea e caccia.

"La città è chiaramente sotto il controllo dell'esercito ucraino, Mykolaiv al momento è relativamente sicura. Ci sono stati dei bombardamenti. Le truppe russe sono a 40 chilometri da qui, hanno preso dei villaggi nei dintorni della città. L'esercito ucraino sta cercando di allontanarle il più possibile". Lo ha spiegato, contattato dall'ANSA, il portavoce delle truppe anfibie d'assalto ucraine Yaroslav Chepurnoy. "Non crediamo che i russi attaccano dal mare, perché sono piuttosto lontani, per ora. Gli attacchi potrebbero aumentare ma per ora tutto è sotto controllo. del sistema di difesa anti-aereo", ha aggiunto.

Truppe russe e della repubblica separatista del Donbass sono penetrate nella zona urbana di Mariupol dove, secondo fonti del Pentagono, "gli ucraini stanno lottando molto duramente per non far cadere la città". Il presidente ucraino Zelensky chiede il rilascio di un convoglio umanitario di 11 autobus vuoti "sequestrati" dai russi a 15 km dal centro urbano, impedendo l'evacuazione dei civili. Hrw descrive la città come "un gelido paesaggio infernale, ricoperto di cadaveri e di edifici distrutti". Zelensky rinnova il suo appello affinché la Russia consenta corridoi umanitari sicuri. Kiev annuncia accordi oggi per 9 di questi corridoi, ma non per Mariupol.

Bombardato nella notte un ponte a Chernihiv, a 130 chilometri da Kiev, ritenuto cruciale per portare aiuti umanitari ed evacuare i civili. Lo riferisce The Kyiv Independent. Il consigliere del ministero dell'Interno ucraino Anton Gerashchenko ha riportato la notizia sul suo account Telegram questa mattina, citando la conferma del capo dell'amministrazione statale regionale di Chernihiv, Vyacheslav Chaus.