Calcio di Promozione: il Modica prepara il derby di domenica con il Vittoria, da valutare le condizioni di Marco Basile

Dopo il largo successo casalingo ottenuto domenica scorsa con il Megara, il Modica Calcio ha ripreso ieri pomeriggio gli allenamenti in vista del derby di domenica prossima che vedrà i rossoblù di Giancarlo Betta affrontare il Club Calcio Vittoria lontano dal “Vincenzo Barone”. Alla seduta di martedì pomeriggio erano assenti gli under aggregati alla prima squadra, che lunedì pomeriggio sono stati impegnati con la formazione “Juniores” al Franco Vassallo di Licodia Eubea, dove i giovani della Contea hanno vinto largamente con il punteggio di 7 – 1 con reti di Abbate (tripletta), Caschetto (doppietta), Scivoletto e Spadaro.

Seduta di natura prettamente atletica quella che il tecnico Giancarlo Betta e il suo staff hanno fatto svolgere alla squadra, che lavorerà a ranghi completi e inizierà a provare il sistema di gioco con il quale la formazione di Mattia Pitino, Danilo Radenza e Salvo Di Raimondo affronterà la trasferta in terra ipparina.

Betta per il derby con il Vittoria tornerà ad avere a disposizione Antonio Butera, assente per squalifica domenica scorsa, mentre saranno da valutare le condizioni fisiche di Marco Basile uscito anzitempo per un piccolo problema fisico contro il Megara.

La squadra si allenerà con sedute pomeridiane fino a venerdì, poi dopo aver fatto le dovute valutazioni delle condizioni fisiche di tutto il gruppo il tecnico Giancarlo Betta diramerà la lista dei convocati per il derby con il Vittoria che in questo scorcio finale di stagione è tra le squadre più in forma del campionato di Promozione.