Modica, al Garibaldi torna in scena la Compagnia del Piccolo Teatro con "Pericolosamente"

Torna in scena al Garibaldi di Modica la Compagnia del Piccolo Teatro. Venerdì 25, alle 20,30, sarà rappresentata la commedia di Eduardo De Filippo "Pericolosamente" per la regia di Marcello Sarta. Il ricavato dello spettacolo sarà devoluto in beneficenza. Il costo del biglietto è di 10 euro. Sul palco del Garibaldi, Graziana Giurdanella, Marcello Sarta, Giorgio Fede, Antonella Palazzolo, Fatima Palazzolo, Gisa Sammito, Annamaria Cerruto, Agnese Pitino, Claudia Sortino, Daniele Iaconinoto, Daniele Cannata. Scenografia, Mimmo Spadaro; costumi, Antonella Palazzolo; trucco, Donatella Spadaro; fonico, Francesco Sarta.