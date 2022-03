Covid, torna a salire curva contagi nel Ragusano: c'è un altro morto

Torna a salire la curva dei contagi Covid nel Ragusano dopo un paio di giorni in cui era stata registrata una leggera flessione. E nelle ultime 24 ore viene segnalato dall'Asp un nuovo decesso: il numero dei morti sale a 504. Le persone positive al Covid, nel report del 23 marzo, sono 6538: 6483 in isolamento domiciliare e 55 ricoverati in ospedale. Questo il dettaglio dei contagi nei comuni iblei con aumenti sensibili, nelle ultime 24 ore, a Ragusa, Modica e Ispica. Ecco la situazione nei vari comuni: Acate 202, Chiaramonte Gulfi 115, Comiso 429, Giarratana 55, Ispica 425, Modica 1450, Monterosso Almo 54, Pozzallo 629, Ragusa 1317, Santa Croce 151, Scicli 763, Vittoria 737.