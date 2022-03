Covid, rischio contagi: niente feste esterne di Pasqua a Modica e Scicli

Niente feste esterne di Pasqua a Modica e Scicli. La decisione è stata presa dai parroci delle due città in relazione ai riti della Madonna Vasa Vasa a Modica e del Gioia a Scicli. Le processioni e l'entusiasmo dei fedeli costituiscono un rischi serio in un momento in cui i contagi da Covid, nel Ragusano, sono in aumento. L'incontro tra il Cristo Risorto e la Madonna avverrà all'interno della chiesa di Santa Maria di Betlemme a mezzogiorno. A Scicli le varie iniziative di fede popolare saranno regolamentate dai parroci con l'obiettivo di evitare assembramenti.