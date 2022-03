La morte di Nino Barraco, Cuffaro: era voce profetica del cattolicesimo sociale siciliano

“Con la scomparsa di Nino Barraco perdiamo una delle voci profetiche del cattolicesimo sociale siciliano che, forte della formazione scolastica in ambito salesiano e dei suoi studi universitari di diritto, ha saputo offrire un contributo di narrazione e di pensiero di grande rilievo per il cammino di matrice conciliare avviato nella Palermo degli anni ‘70 dal Cardinale Salvatore Pappalardo, col quale collaborò a lungo nel servizio ll’informazione”. Lo dichiara il commissario regionale della DC Nuova, Totò Cuffaro. “Un giornalismo mai gridato, il suo, che nel corso degli anni ha saputo distinguersi per una vera e propria vena poetica con cui sapeva trasmettere a quanti lo ascoltavano nei sui coinvolgenti interventi pubblici tutta la passione per l’uomo e per la fede dalla quale la sua vita personale, familiare e professionale era stata profondamente segnata. Lo ricordiamo – conclude Cuffaro - con affetto insieme ai molti che lo hanno conosciuto e apprezzato così ai suoi concittadini di Lercara Friddi”.