Siracusa, arresti per furto in abitazione e scippo a una donna

Poco prima delle 11 di mercoledì, in via Crispi, due diciassettenni avvicinavano un’anziana signora di 75 anni e, nel tentativo di scipparla della sua borsetta, la facevano cadere a terra causandole una lieve contusione ad un braccio. Le grida della vittima attiravano l’attenzione di un passante e, subito dopo, dell’equipaggio di una Volante che riusciva a bloccare i due giovani scippatori ed a trarli in arresto. Al termine delle incombenze di legge, e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, i due giovani sono stati condotti in un istituto minorile catanese.

Inoltre, agenti delle Volanti hanno arrestato, per il furto in abitazione, un siracusano di 44 anni, già conosciuto alle forze dell’ordine. L’arrestato, nel pomeriggio di mercoledì, si era introdotto, dopo aver danneggiato una porta-finestra, all’interno di una villa nei pressi di viale Ermocrate e, dopo avere asportato numerosi oggetti, fuggiva inseguito dal padrone di casa e da un equipaggio delle Volanti giunto sul posto. Il ladro veniva bloccato e tratto in arresto e la refurtiva recuperata e riconsegnata al legittimo proprietario. Il 44enne è stato posto agli arresti domiciliari.