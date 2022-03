Polizia, atleti Fiamme Oro e allievi vice ispettori: concorsi

Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4^ Serie speciale “Concorsi ed esami” del 18 marzo 2022 è pubblicato il concorso pubblico, per titoli, per l’assunzione di 21 atleti da assegnare ai gruppi sportivi “Polizia di Stato – Fiamme Oro”, che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata e trasmessa entro il termine perentorio di trenta giorni - che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -utilizzando esclusivamente la procedura informatica disponibile sul portale all’indirizzo https://concorsionline.poliziadistato.it (dove si dovrà cliccare sull’icona “Concorso pubblico”).

Con Decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 16 marzo 2022, è stato indetto il Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di 1000 allievi vice ispettori della Polizia di Stato.

Il bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami” del 22 marzo 2022. L'atto è consultabile anche sul sito www.poliziadistato.it.