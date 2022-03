Priolo, maltrattamenti alla convivente: arrestato 36enne

I Carabinieri della Stazione di Priolo Gargallo hanno arrestato, in flagranza, un siracusano di 36 anni, responsabile di maltrattamenti, lesioni e minacce nei confronti della propria convivente. La donna ha richiesto l’intervento della pattuglia nel corso dell’ennesima lite dovuta a motivi di gelosia. I militari dell’Arma sono intervenuti mentre l’uomo minacciava la vittima con un coltello da cucina, arrestandolo. Le ulteriori indagini hanno accertato che da mesi la vittima sopportava aggressioni fisiche e verbali, sempre per la gelosia dell’uomo. L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari in luogo diverso dalla residenza.