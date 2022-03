Catania, ruba un'auto dotata di GPS: rintracciato dai carabinieri e arrestato

I Carabinieri della Stazione di Aci Castello hanno arrestato un catanese 62enne, gravemente indiziato di furto aggravato ed evasione. L'uomo aveva rubato una Renault Modus dotata di rilevamento antifurto GPS. L'auto è stata localizzata dapprima lungo la via Nazionale e quindi in via Firenze, dove è stata rintracciata dai militari con ancora alla guida il 62enne. I carabinieri hanno riscontrato che l’uomo era tra l’altro sottoposto agli arresti domiciliari a Tremestieri Etneo e che, evaso per una “sortita” nel centro cittadino di Catania, avrebbe rubato la Renault a bordo della quale è stato sorpreso. L’uomo, che non è stato in grado di fornire spiegazioni, è stato risottoposto agli arresti domiciliari e successivamente associato al carcere di Gela come disposto dall’Autorità Giudiziaria dopo l’udienza di convalida.