Discarica nel Modicano, udienza nel merito: il Tar rinvia al 6 ottobre

Rinviata al 6 ottobre prossimo dal Tar di Catania l'udienza nel merito riguardante i ricorsi presentati dai Comuni di Modica, Ispica, Pozzallo e Acate contro la realizzazione di una discarica per inerti in contrada Lanzagallo. L'impianto ricade nei territori degli enti locali che temono problemi legati alla vivibilità dell'intera area e, soprattutto, allo sviluppo turistico di un'area di notevole valore ambientale. Ai quattro comuni che hanno proposto originariamente il ricorso, si è infatti unito anche quello di Vittoria che si è costituito prima che iniziasse la discussione. I giudici del Tribunale Amministrativo regionale hanno, quindi, deciso di rinviare l'udienza ad ottobre per esaminare il ricorso del Comune ipparino.