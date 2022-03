Operatori ecologici oggi in sciopero a Solarino: sit-in in piazza Plebiscito

Lo avevano programmato da tempo e stamattina è stato sciopero. Niente raccolta dell'immondizia a Solarino per lo sciopero degli operatori ecologici che hanno avviato un'azione di protesta nei confronti della Ecos Srl, la società che si è aggiudicata l'appalto con il Comune. L'impresa a dire dei rappresentanti sindacali della Fiadel, non rispetterebbe il contratto di lavoro, mettendo in busta paga meno del dovuto. I lavoratori questa mattina hanno incrociato le braccia radunandosi in piazza del Plebiscito a due passi dal municipio. Una protesta pacifica e motivata ai solarinesi attraverso i social e la stampa locale. "Nessuna forzatura - ha detto il rappresentante sindacale aziendale Gianluca Battista - ma si tratta di fare valere i nostri diritti. In assenza di risposte da parte della società, resteremo in agitazione proclamando altri scioperi, senza violare mai la legge".