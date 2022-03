New entry in Consiglio a Rosolini, Luigia Di Stefano in attesa di insediarsi

New entry in consiglio comunale a Rosolini. Si tratta di Luigia Di Stefano, 36 anni, sposata con Corrado e mamma di due ragazzine, Aurora 7 anni e Federica di 14. Ufficialmente è casalinga, ma è affascinata dal mondo della scuola. Un diploma di maturità Scientifica alle spalle, da 16 anni fa lezioni private. Prima dei non eletti con il Movimento 'Insieme per Rosolini' prende il posto di Lorena Gerratana, dimissionaria per motivi di famiglia. Di Stefano farà parte della maggioranza che sostiene il sindaco Spadola. Luigia Di Stefano con un'allegria contagiosa, è una donna che sa il fatto suo e non sarà certamente la politica a fermarla. "Ho le idee abbastanza chiare - dice la neo consigliera - le esporrò al mio insediamento e sono pronta a battermi per il bene comune. In questo Consiglio vorrò essere una risorsa perchè credo in quel che faccio. I vecchi stereotipi della politica non mi appartengono".