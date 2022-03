Palermo, il repertorio di musica jazz e brasiliana cantato da Josè Rallo approda sulle principali piattaforme streaming

Vino e musica per un’esperienza unica e coinvolgente, è questo il principio che ha ispirato il Donnafugata Music & Wine e che ritorna con un nuovo album Rebirth, e due concerti live a Palermo in scena con il Brass Group al Real Teatro Santa Cecilia, già sold-out.

Il 1° aprile sarà lanciato il terzo album della Donnafugata Music & Wine band sulle principali piattaforme streaming. Un disco nato dalla voglia di condividere il sentimento di rinascita attraverso il dialogo tra il linguaggio universale della musica e il vino.

“Con Rebirth proponiamo un repertorio di 11 brani che spaziano dal Jazz alla musica brasiliana con un omaggio alla Sicilia, al vino e alla letteratura” – afferma Josè Rallo di Donnafugata – “Ci è piaciuta l’idea di abbinare anche la lettura di un brano tratto da Il Gattopardo e una poesia di Neruda a due inediti strumentali”.

Donnafugata Music&Wine è il progetto musicale nato nel 2002 da un’idea di José Rallo e del marito Vincenzo Favara. Josè, voce solista del gruppo, racconta i suoi vini attraverso la musica; ad ogni vino è infatti abbinato un brano il cui andamento ritmico accompagna le sensazioni della degustazione.

La Fondazione The Brass Group - torna a collaborare con il Donnafugata Music & Wine, grazie ad alcuni suoi maestri: Diego Spitaleri (pianoforte) e Fabio Lannino (contrabbasso, basso elettrico e chitarra) che curano anche la direzione musicale del progetto, Sebastiano Alioto (batteria) e Vito Giordano (flicorno). Completano il cast i musicisti Vincenzo Favara (percussioni), Vincenzo Toscano (violoncello) ed Ermanno Nuzzo (chitarra).