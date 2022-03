Libertà personale, 3 denunciati a Siracusa

Nella giornata di ieri, agenti delle Volanti, nell’ambito di predisposti controlli finalizzati a verificare il rispetto delle limitazioni personali cui sono sottoposti in città le persone destinatarie di obblighi, hanno denunciato tre soggetti, rispettivamente di 32, 41 e 27 anni, tutti residenti a Siracusa, per non aver osservato gli obblighi cui sono sottoposti.

Il trentaduenne, infatti, sottoposto ad una misura cautelare con obbligo di dimora, non è stato trovato presente nella sua abitazione, come il quarantunenne che si doveva trovare agli arresti domiciliari.

Invece, il giovane di 27 anni, anch’egli sottoposto agli arresti domiciliari, è stato sorpreso nella propria abitazione in compagnia di altre persone estranee al nucleo familiare.