Politiche sociali, a Siracusa accordati 2.146 buoni spesa: 1.500 gli esclusi

L’assessorato alle Politiche sociali del Comune di Siracusa, informa che sono state 3629 le richieste pervenute per beneficiare delle misure di sostegno alimentare. Di queste 2146 hanno avuto esito positivo, 1483 invece esito negativo. Gli assegnatari riceveranno un sms dalla piattaforma telematica con il valore del Buono Spesa ricevuto e il codice Pin per poterlo utilizzare presso gli esercizi commerciali accreditati.

I non beneficiari invece riceveranno un'email all'indirizzo fornito attraverso l'istanza in cui è descritta la motivazione per cui il buono non è stato assegnato. Entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, i non beneficiari potranno rispondere alla mail ricevuta fornendo le loro osservazioni per poter essere riammessi in graduatoria.

Per qualsiasi informazione o chiarimento rivolgersi agli uffici dell'assessorato alle Politiche sociali in via Italia 105 presso la Circoscrizione Akradina o chiamare in orario di ufficio i seguenti numeri 0931781300 o 0931780197. “Siamo dalla parte dei cittadini e, soprattutto, di coloro che sono stati maggiormente colpiti dalla crisi economica legata alla diffusione della pandemia”: lo dichiara il sindaco, Francesco Italia che aggiunge: “Gli uffici stanno vagliando le istanze pervenute per la linea 2 relativa al rilascio di un contributo per le utenze e gli affitti, e a breve procederanno alla presentazione di nuovi avvisi relativi ad ulteriori iniziative a supporto dei nuclei familiari più fragili”. “Gli uffici dell’assessorato alle Politiche sociali- dichiara l’assessore al ramo Concetta Carbone- sono a disposizione dei cittadini per chiarire eventuali dubbi sulle istanze non ammesse per le quali è possibile entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione ufficiale, inviare delle osservazioni al fine di essere riammessi in graduatoria. Il nostro obiettivo è far pervenire i buoni spesa a tutti i cittadini con i requisiti previsti nell’avviso”.