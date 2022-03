Vincitore di MasterChef All Stars Italia Michele Cannistraro a Messina

Michele Cannistraro, vincitore di MasterChef All Stars Italia, sarà domenica e lunedì a Messina per la prima edizione del premio Cirs MasterChef.

Il cuoco lombardo che nel format televisivo in onda su Sky, è riuscito in un'impresa formidabile sfidando 15 tra i migliori cuochi delle sette edizioni precedenti del celebre talent, a Messina sarà il protagonista di Cirs MasterChef, la prima di due iniziative sui percorsi di ristorazione a Messina e Palermo. Cannistraro domenica sarà ospite al Letrevì dello chef Paolo Romeo, dove incontrerà la direzione del Cirs e potrà degustare piatti siciliani. Il giorno dopo incontrerà nelle cucine del Cirs di Messina gli studenti del percorso di ristorazione.

Subito dopo, durante uno show cooking, preparerà in modo estemporaneo un piatto con i prodotti siciliani. Gli allievi del Cirs passeranno una giornata tra i fornelli con il vincitore di MasterChef All Stars Italia e, divisi in brigate, parteciperanno a una gara con tanto di mistery box. La squadra vincitrice riceverà una targa autografata dallo chef. Concluderà la giornata una degustazione di cannoli. L'indomani Cannistraro sarà a Palermo