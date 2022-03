Deve scontare 2 anni e 5 mesi per droga: preso a Rosolini e rinchiuso in cella

I Carabinieri della Stazione di Rosolini hanno dato esecuzione ad un provvedimento restrittivo emesso dalla Corte d’Appello di Catania nei confronti di un 35enne, residente da tempo in quella cittadina. Il predetto, dovrà espiare la pena di due anni e cinque mesi, per un traffico di sostanze stupefacenti commesso nel 2020. Dopo la notifica dell’Ordinanza l’uomo è stato associato presso la Casa Circondariale “Cavadonna” di Siracusa per l’espiazione della pena.