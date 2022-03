Forza Italia, Miccichè il 31 marzo ad Avola? Alicata smentisce

Il coordinatore di Forza Italia in Sicilia, nonchè presidente dell'Assemblea regionale Sicilia, Gianfranco Miccichè il prossimo 31 marzo sarà ad Avola. Il 'capo' siciliano degli azzurri incontrerà dirigenti e simpatizzanti del partito in vista delle elezioni amministrative di maggio. C'è attesa sulla presenza di Miccichè che potrebbe ratificare oppure stravolgere gli accordi presi in sede locale sul candidato a sindaco nel dopo Luca Cannata. Ad Avola attualmente gli aspiranti sindaci in corsa per le elezioni di maggio sarebbero quattro: Rossana Cannata, sorella del sindaco uscente, l'avvocato penalista Nino Campisi, Corrado Loreto e la preside Maria Grazia Caruso. Non si esclude che possa venire fuori un altro candidato. Sulla presenza di Miccichè ad Avola, resta ancora da stabilire l'orario ed il luogo della convention.

Sulla visita di Miccichè ad Avola, il coordinatore provinciale di Siracusa, Bruno Alicata smentisce la visita del presidente dell'Ars nella città esagonale.