Modica, nuova illuminazione pubblica in contrada Fiumara

Circa 100 nuovi corpi illuminanti sono stati accesi ieri in C.da Fiumara. Sono luci di nuova generazione a led, a basso impatto ambientale, che garantiscono una illuminazione della carreggiata decisamente superiore ai vecchi e obsoleti che sono stati rimossi. Oltre alla rimozione si è proceduti anche con l’incremento del numero degli stessi per coprire una maggiore area. “Abbiamo dato nuova luce ad uno degli ingressi principali della Città – ha commentato il Sindaco – la cui sicurezza notturna era stata compromessa dal cattivo funzionamento dei vecchi lampioni. Oltre a migliorare, dunque, la sicurezza stradale, abbiamo anche migliorato la qualità della vita dei numerosi residenti della zona. Continuiamo dunque nell’opera di ammodernamento dei corpi illuminanti pubblici che ci ha portato negli anni a sostituirne e incrementarne per migliaia di unità. E naturalmente il processo non è ancora finito visto che nei prossimi giorni alcuni impianti verranno accesi ex novo, altri andranno a sostituire quelli già esistenti”.