Manifestazione pacifista a Comiso, il PD di Ragusa ci sarà

Il Circolo di Ragusa del Partito Democratico aderisce alla manifestazione pacifista del prossimo 4 aprile a Comiso, in occasione del 40° anniversario della marcia contro i missili Cruise. Lo annuncia il segretario cittadino Giuseppe Calabrese. “La Pace come diritto deve essere l’obiettivo comune e trasversale - dichiara - e ogni occasione deve essere utile a ribadire il principio espresso all’articolo 28 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, dove è chiarito che ‘ogni individuo ha diritto a un ordine sociale e interazione nel quale i diritti e le libertà possono essere pienamente realizzati’. Ordine sociale duramente a rischio a causa di ‘un’operazione militare speciale’ in Ucraina che ha tutti i crismi della guerra con i crimini che, in nome di essa, si commettono. Il Partito Democratico di Ragusa, così, aderisce alla manifestazione del 4 aprile, alla quale c’è un’ampissima adesione”.