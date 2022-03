Scicli, a Cava D'Aliga confronto con i candidati a sindaco

Il comitato cittadino ‘Cava D’Aliga Merita di Più”, presente con una propria pagina FB con alcune migliaia di aderenti, in vista delle prossima elezioni amministrative locali per il Comune di Scicli, ha organizzato un incontro/dibattito con i 5, ad oggi, candidati sindaci alla competizione elettorale. L’obiettivo è di rendere aperto e schietto il confronto tra chi si candida alla guida della macchina amministrativa del Comune ed i Cittadini che dovranno scegliere il sindaco che guiderà la Città per i prossimi 5 anni. “Sarà un'occasione preziosa per tutti per puntare i riflettori sulle annose problematiche di Cava D'Aliga e delle borgate vicine e capire cosa si intenda fare per riqualificare la nostra costa”, dicono gli amministratori della pagina FB. I candidati a Sindaco ad oggi invitati e salvo aggiunte dell’ultimo minuto, sono: Mario Marino, Caterina Riccotti, Carmelo Vanasia, Giovanni Venticinque e Giorgio Vindigni. L'evento è stato creato ed organizzato dal Gruppo "Cava D'Aliga merita di più" attraverso gli amministratori del Gruppo FB Armando Gennaro, Gianni La Cagnina e Daniele Argento. L’evento, di libero accesso, si svolgerà domenica 3 aprile alle 10.30 al lungomare “Frine” di Cava D'Aliga, salvo eventuali posticipi causa avverse condizioni meteo.