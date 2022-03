Palermo 'pazzarello' domenica in campo: i rosanero fanno visita alla Paganese

Catania a parte, tutte in campo le squadre del girone C, del campionato di serie C. Il calendario vede il Bari sempre più vicino alla serie B; i pugliesi mantengono inalterati il prezioso bottino di +10 e ora servirà solo mantenere alta la concentrazione in partite come il derby del "San Nicola" contro la Fidelis Andria (ore 18.30). Sembra quasi risolta anche la sfida per il secondo posto con il Catanzaro che continua ad essere la più costante ed ha allungato a +5; i calabresi saranno ospiti della Juve Stabia di Walter Novellino (ore 14.30) che vuole rientrare tra le contendenti per i play-off. L'Avellino continua a perdere occasioni importanti, come il pareggio casalingo di domenica scorsa contro il Messina e la sconfitta nel recupero di mercoledì contro il Catania; obiettivo rimediare in trasferta a Picerno (ore 14.30) che però ha appena fatto lo sgambetto a domicilio alla Virtus Francavilla, quarta forza del girone che è attesa dalla Turris (ore 14.30). Giocherà in casa il Monopoli, che ospita il Potenza (ore 14.30) in serie positiva, mentre il Palermo, ancora deludente al punto di far riemergere un "genuino Baldini" che non ha risparmiato critiche ai suoi, è atteso dalla Paganese (ore 14.30). Chi è in netta ascesa è il Foggia di Zeman che vince e diverte e contro il Campobasso (ore 14.30) insegue il quarto successo di fila. Catania-Taranto è stata rinviata al 13 aprile a causa dei casi covid iscontrati nel team pugliese.