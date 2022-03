Modica, Tony Sperandeo nel film che si gira in città "Sogno d'amare"

Sono iniziate a Modica le riprese del film “Sogno d'amare” per la regia di Enzo Basile. Il film nasce da una idea del regista romano Claudio di Napoli. Il film racconta una storia d’amore tipica della Sicilia di un tempo, ovvero una storia d’amore contrastata dalle famiglie, che costringeva gli innamorati alla famosa fuitina, a scappare da casa, per coronare il loro sogno d’amore. Modica è protagonista del film con tanti scorci caratteristici e la presenza di numerosi attori locali. La sceneggiatura è stata scritta da Sauro Roma. Nel cast, Alessio di Napoli, Michele Buscema, Denise Belleni, Leonardo Buscema, Myriam Biscaldi, Eloandra Modica Belviglio, Emanuele Avola, Alessandra Pitino, Daniel Muriana. Nel film la partecipazione straordinaria di Tony Sperandeo che, durante le riprese, non si è sottratto al calore di numerosi suoi estimatori. Nel film Sperandeo interpreta se stesso ed è la prima volta che questo avviene, come ha sottolineato il regista.

FOTO: Antonino Giurdanella