Ragusa, a Ibla Classica concerto finale della masterclass in direzione d'orchestra di fiati

Palcoscenico importante per i giovani partecipanti alla masterclass in Direzione d'Orchestra di Fiati tenuta dal maestro Lorenzo Della Fonte. A conclusione della masterclass si esibiranno all'interno della stagione concertistica “Ibla Classica International” domenica 27 marzo alle ore 18.30 a Ragusa al Teatro Perracchio. Una masterclass organizzata dal Liceo Musicale “G. Verga” di Modica, con il supporto di AGIMUS Ragusa e ANBIMA Sicilia, tenuta dal maestro Lorenzo Della Fonte, con la direzione artistica del prof. Mirko Caruso, docente presso il Liceo Musicale “G. Verga” di Modica, nonché compositore e direttore d’orchestra.

I partecipanti sono stati impegnati in lezioni teoriche e pratiche di direzione durante le quali, oltre allo studio analitico degli aspetti generali che caratterizzano il ruolo del direttore d’orchestra, hanno avuto la possibilità di studiare e dirigere brani importanti tratti dal repertorio originale per fiati con il supporto dell’Orchestra di Fiati del Liceo Musicale “Verga” di Modica(nella foto). La masterclass, tenutasi presso la sede del Liceo Musicale e al Teatro “Perracchio” di Ragusa, si conclude proprio sul palco del prestigioso teatro di Ragusa, vedendo impegnati tutti i direttori d'orchestra in un emozionante e importante concerto finale.

Il Liceo Musicale dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Verga” di Modica è un'eccellenza del territorio ragusano, unico nella provincia, è un punto di riferimento importante per i ragazzi che, ottenuta la maturità liceale e superato l'esame finale delle competenze musicali, acquisiscono il diritto di ammissione al Triennio Accademico di I Livello presso il Conservatorio Statale di Musica “A. Corelli”, con il quale l’Istituto è convenzionato.