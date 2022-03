Salvini collegato con Catania: "Basta rinvii sui termovalorizzatori"

"I prossimi mesi saranno per la Sicilia determinanti sul tema dei fondi UE. Non è però un buon punto di partenza chiedere delle proroghe, dei rinvii e degli aiutini ancor prima di cominciare, non è il modo migliore per scommettere su merito, trasparenza e futuro". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in video collegamento con l'evento "Fondi UE. Una sfida per il Sud" a Catania: "Sarà fondamentale il tema delle infrastrutture, non solo strade, porti, ferrovie, anche infrastrutture digitali. E' importante dedicarvi un sabato mattina di fine marzo, nonostante tutti i problemi economici e sociali - ha ricordato Salvini - Stiamo uscendo da due anni di pandemia e stiamo entrando nel secondo mese di conflitto alle porte dell'Europa".

"In Sicilia ci vengo una o due volte al mese per le mie vicende processuali, ma dal male cerco sempre di trarre il bene. Questo vuol dire che saranno delle occasioni in più per programmare il futuro migliore per questa terra straordinaria". ha proseguito Salvini.

"Al di là delle scadenze di lungo respiro, ci sono temi fondamentali", per la Sicilia. "Acqua, ambiente e rifiuti sono snodi centrali, non sono più pensabili altri rinvii sugli impianti di termovalorizzazione o sulla gestione e depurazione delle acque". Lo ha detto il leader della Lega.