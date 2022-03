Elezioni regionali, tappa a Ragusa per il candidato alla Presidenza Catena De Luca

Dopo la tappa di ieri a Siracusa il candidato alla presidenza della Regione Siciliana Cateno De Luca è arrivato stamattina a Ragusa a bordo del suo Volkswagen d’epoca, ormai simbolo di un viaggio verso la conquista di Palazzo d’Orleans. In piazza S. Giovanni il candidato alla Presidenza della Regione ha illustrato alla stampa il progetto politico di Sicilia Vera.

“A Ragusa, ha spiegato Cateno De Luca, punteremo sulla presentazione di una lista, così come a Enna e Caltanissetta. Siamo alla ricerca di candidate e candidati che vogliono accompagnarci in questo viaggio verso Palazzo d’Orleans. Ma non cerchiamo candidati qualunque. Il nostro metodo è frutto di una scelta ben precisa. Cerchiamo persone che rappresentino il territorio, che lo conoscano. Ecco perché, aggiunge De Luca, abbiamo messo una condizione. Chi vuole candidarsi con noi deve poter contare su un cospicuo numero di sostenitori. Applichiamo questo metodo, spiega De Luca, perché non vogliamo candidati dell’ultimo minuto ma soprattutto non intendiamo essere il taxi di nessuno. Con i candidati definiremo il programma provincia per provincia. Vogliamo ci sia condivisione assoluta con chi conosce il territorio. Capisco, ha concluso De Luca, che per molti scegliere di scendere in campo non rappresenti una scelta facile, le pressioni non mancano. Ma noi, conclude il candidato alla presidenza della Regione Cateno De Luca, siamo qui per andare oltre anche a queste logiche, alla luce del sole per noi è uno stile di vita. Chi vuole seguirci lo faccia adesso. Questo è il momento.” Prima dell'appuntamento con la stampa a Ragusa, De Luca aveva fatto una breve sosta a modica al Duomo di San Pietro.

Ecco gli altri appuntamenti del tour di Cateno De Luca:

Martedì 29 marzo Agrigento ore 9:30 Caffè Concordia - Saito Piazza Luigi Pirandello

Mercoledì 30 marzo Trapani ore 9:30 Il Cappellaio Matto Coffee And Drink Corso Vittorio Emanuele

Giovedì 31 marzo Palermo ore 10:00 Piazza Indipendenza

A conclusione dei weekend di Sicilia Vera sono già programmati due grandi eventi durante i quali verranno ufficializzate le candidature all’Ars. L’appuntamento è sabato 9 aprile alle ore 10:00 presso le Ciminiere di Catania e sabato 30 aprile alle ore 10:00 presso il teatro Golden di Palermo