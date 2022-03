Catania, ruba un anello d'oro all'aeroporto: denunciato

La Polizia di Frontiera dell’Aeroporto di Catania, a seguito di minuziose indagini, riusciva a rintracciare e deferire in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania un passeggero in partenza per Bergamo, gravemente indiziato del reato di furto aggravato.

Durante i controlli di sicurezza, una passeggera aveva dimenticato un anello di oro all’interno della vaschetta utilizzata per effettuare i controlli di sicurezza ai varchi d’accesso alla zona d’imbarco. Dopo pochi minuti, accorgendosi di non esserne più in possesso, la donna tornava alla postazione di controllo ma si accorgeva che qualcuno, approfittando dell’occasione, se ne era appropriato.

Appresa la notizia, gli operatori di Polizia, iniziavano le indagini visionando le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza, attraverso le quali riuscivano a individuare quale autore del reato un uomo dell’età di 32 anni che veniva immediatamente rintracciato all’interno della sala partenze, mentre era in procinto di imbarcarsi sul proprio volo. Vistosi scoperto, il responsabile dell’illecita sottrazione si vedeva costretto a consegnare l’anello in questione che veniva restituito alla legittima proprietaria.