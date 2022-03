Rosolini, sulla morte di Evan 3 testimoni: troppe violenze in famiglia

Mentre un inconveniente al sistema di video conferenza non ha permesso il collegamento con il tribunale di Genova per esaminare Stefano Lo Piccolo, il padre naturale di Evan, al processo per la morte del piccolo di Rosolini, sono stati sentiti altri tre testi, citati dal pubblico ministero Carlo Enea Parodi. Una vicina di casa dei due imputati, Letizia Spatola e il compagno Paolo Blanco, ha riferito alla corte d’assise (presidente Tiziana Carrubba, a latere Carla Frau) che, al di là di qualche livido addosso a Evan, non ha riscontrato particolari rilevanti sulla convivenza dei due imputati. Su sollecitazione dell’avvocato Natale Di Stefano, che difende la madre di Evan, la teste ha riferito di essersi occupata qualche volta dei figlioletti della Spatola. Ha raccontato di una circostanza in cui sarebbe stata attirata dalle grida di aiuto lanciate dal maggiore dei figli della donna e di avere insistito per entrare in casa dove avrebbe trovato il bambino legato mani, bocca e piedi con il nastro di carta gommata. Chiedendo spiegazioni, il padre naturale avrebbe minimizzato l’accaduto, sostenendo che si trattasse solo di un gioco. Il genitore avrà modo di rispondere a quest’affermazione in occasione della prossima udienza, a fine aprile nella quale è stato citato dal rappresentante della pubblica accusa.

Il primo compagno della Spatola è stato, invece, sentito su una circostanza, riferita dal fratellino di Evan. In un primo momento aveva detto che Blanco avrebbe afferrato per il collo e sollevato il piccolo mentre si trovava nella culla come se lo volesse strangolare. In un primo momento aveva confermato che in quella circostanza fosse stata presente anche la madre. Al padre naturale, però, ha poi più volte detto che la madre si trovava al piano di sotto, versione che ha poi sempre mantenuto.

Ha mostrato parecchie lacune, invece, la testimonianza del padre dell’imputata, Giovanni Spatola che, fra tante frasi sconnesse, ha detto di sapere che Blanco in più occasioni avesse picchiato la figlia.